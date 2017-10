Natur im Garten Garten kreativ

Biogärtner Karl Plobergers Reise in Westösterreich geht weiter, nach Tirol steht dieses Mal Vorarlberg auf seinem Programm. In Bludenz besucht er Wolfgang und Margit Burtscher, die sich auf 400m² ein kleines Gartenparadies geschaffen haben. Schon in Wolfgangs Elternhaus gab es einen Garten und für den Marketingexperten war immer klar, dass er auch einen eigenen Garten besitzen will. Und dieser Garten sollte etwas ganz Besonderes werden, voll kleiner, kreativer Ideen und Besonderheiten. Am Anfang gab es eine Wiese und Obstbäume, im Laufe der Jahre veränderte sich der Garten immer wieder, allerdings so sagt Wolfgang Burtscher, „dass der Gast, der das das erste Mal zu Besuch kommt, das Gefühl hat der Garten war immer schon so.“ Für das Ehepaar Burtscher ist es ein Garten zum Wohlfühlen und Bleiben, zum Entschleunigen und Entspannen.