Vor 100 Jahren war es der Sturz der Romanows, der das Ende der Monarchien in Russland und später auch in Europa auslöste. Getrieben von bitterer Armut und sozialen Unruhen und befeuert vom Ersten Weltkrieg, war es der Auftakt zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken - eines Staatengebildes, das erst 1992 zerbrach.

In einem packenden Dokumentarfilm geht Regisseur Cédric Tourbe dem Mythos Lenin nach und entzaubert damit den Revolutionsführer - dessen einbalsamierter Leichnam bis heute im Mausoleum am Roten Platz in Moskau an den kommunistischen Weltveränderer erinnert. "Good bye, Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin" erzählt vom Aufstieg und Ende dieses kompromisslosen Kämpfers gegen den Imperialismus und ist dabei weit entfernt von jeder Glorifizierung.