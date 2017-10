ZIB

Kärntner Landeshauptmann Kaiser sieht für Rot-Blau nur mehr eine „theoretische Chance“ / Premier Abe gewinnt die vorgezogenen Neuwahlen in Japan / Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont spricht von einem Putsch / Großbrand bei Schoeller-Bleckmann in Niederösterreich / Benefiz-Konzert für die Hurrikan-Opfer in Texas