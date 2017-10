Zeit im Bild

Letztes Sondierungsgespräch: Bundeskanzler Kern trifft Sebastian Kurz - dazu eine Live-Schaltung / Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont spricht von einem Putsch / Auch in Italien wollen die Lombardei und Venetien mehr Autonomie / Am Parteitag der chinesischen KP will Parteichef Xi Jinping mehr Macht / Spannung vor der Wahl in Argentinien/ Die Luftfahrt-Branche erlebt derzeit einen Umbruch in Europa / Die Ausbildung für Pflege-Berufe soll reformiert werden – es soll auch Rücksicht auf psychologische Aspekte genommen werden / „Schlechte Partie“ im Wiener Burgtheater