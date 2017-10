Columbo - Alter schützt vor Morden nicht ("Try and Catch Me")

Die erfolgreiche Krimiautorin Abigail Mitchell ist überzeugt, dass ihre geliebte Nichte von deren Mann Edmund getötet wurde. Sie heckt einen raffinierten Racheplan aus und beseitigt Edmund. Inspektor Columbo schöpft bald Verdacht. Abigail unterschätzt die scheinbar umständlichen Ermittlungen des Inspektors. Hauptdarsteller Peter Falk (Inspector Columbo)

Ruth Gordon (Abigail)

Mariette Hartley (Veronica)

Charles Frank (Edmund)

Mary Jackson (Annie)

Regie James Frawley

Drehbuch Gene Thompson

Paul Tuckahoe

Kamera Ted Voightlander

Musik Pat Williams