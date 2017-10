Klinik unter Palmen Todfreunde

Nach einem erholsamen Urlaub auf Kuba verunglückt Dr. Hofmann auf der Taxifahrt zum Flughafen. Leicht lädiert versorgt er den schwer verletzten Fahrer und begleitet ihn in Dr. Bergers Klinik. Dort erwartet man dringend die Ankunft des neuen Chirurgen Dr. Westendorp. Dieser erlebt seine Ankunft in Kuba aber nicht mehr. Ein Streit mit seinem Freund Dr. Ahrens endet für ihn tödlich. Ahrens nimmt in Absprache mit Westendorps Frau die Identität des Verstorbenen an.



Koproduktion Lisa Film/ORF

('Klinik unter Palmen - Nacht über Havanna' am 28. Oktober, ORF2)