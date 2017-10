Zeit im Bild

Die spanische Regierung will Neuwahlen in Katalonien und die Regionalregierung in Barcelona absetzen - dazu eine Live-Schaltung nach Barcelona / Weitere Sondierungsgespräche: ÖVP-Chef Kurz trifft heute Pilz und Strache / Tschechien wählt ein neues Parlament - dazu eine Live-Schaltung nach Prag / Goldreserven kommen schneller zurück nach Österreich, als geplant / Finanz und Justiz nutzen das Konten-Register ziemlich oft / „Der Trafikant“: Der Bestseller als Film mit Bruno Ganz