Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Die heute 40jährige Nina Ziegler wird als kleines Mädchen jahrelang von ihrem Stiefvater misshandelt und missbraucht. Die Mutter weiß von den erschütternden Demütigungen, schlimmer noch: Sie ist aktiv daran beteiligt. Als Nina neun Jahre ist, entdeckt ihr leiblicher Vater die blauen Striemen an ihrem Körper und erstreitet sich das Sorgerecht. Doch damit ist die Leidensgeschichte von Nina noch nicht vorbei. Erst als Assistenzhund Max in ihr Leben tritt, verliert sie ihre Angst vor anderen Menschen und beginnt, um ein glückliches Leben zu kämpfen.

"Ein wilder Hund" war Hillinger schon als Kind, "zum Leidwesen meiner Mamsch". Der 50jährige ist einer, der sich wie kein zweiter inszeniert. Es ärgert ihn, als leichtlebiger Partytiger zu gelten. Was ihn nicht mehr ärgert, sind seine vielen Neider, die sind heute vielmehr die Bestätigung, doch vieles richtig gemacht zu haben. Dabei waren die Anfänge alles andere als einfach, sagt Hillinger. "Als ich mit 21 Jahren den Weinhandel meines Vaters übernahm, habe ich mit 400.000 Euro Schulden begonnen, verzinst mit 17%. Das war reines Harakiri." In den ersten Jahren nahm der Jungwinzer jede Arbeit an, um zu überleben. "Ich habe meine Kohle mit Heurigen-Jobs und durch das Abfüllen für andere verdient." Nach und nach kaufte der junge Wilde Weingärten hinzu und begann, selbst zu vinifizieren. Was niemand weiß - und was Leo und seine Mutter Martha bei Vera zum ersten Mal erzählen - ist, dass der Tod seines Bruders, der bei der Heimfahrt von seinem Saisonjob mit dem Motorrad starb, sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat und ihn bis heute ungemein belastet. Und dass seine erste Hochzeitsreise damit endete, dass seine Frischangetraute mit einem anderen Mann durchbrannte, aber wie gesagt, das kommt in den besten Familien vor.