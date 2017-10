Kaisermühlen Blues Gewalt im Gemeindebau

Eine neue Partei zieht in den Gemeindebau: Frau Haydn. Sie und die Koziber geraten sich ziemlich rasch und allzu wörtlich in die Haare. Und auch bei Gneißer und Vilma hängt der Haussegen schief: Sie hat ihn - wie so oft - wieder auf Abwegen erwischt.