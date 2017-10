Die Barbara Karlich Show Wer Schlager liebt, weiß, was Gefühle sind

Ross Antony, Schlagersänger aus Großbritannien,

begeistert mit seinem Charme und Humor unzählige Schlager-Fans. Wer könnte uns besser beweisen, was Gefühle sind? Ross hat in seinem Leben viel durchgemacht und bringt all die Emotionen in seinen Liedern rüber. Vom Tod des geliebten Vaters, dem er ein eigenes Lied gewidmet hat, über das Liebes-Auf-und-Ab mit seinem Ex, bis hin zur liebevollen Ehe mit seinem Mann. Er hat alle Gefühlswelten durchwandert und wird uns heute erzählen, wie Schlagermusik helfen kann, den richtigen Weg zu finden.