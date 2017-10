konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Wir haben Ihnen in dieser Woche von Montag bis Donnerstag wieder vier nominierte Projekte für den Österreichischen Klimaschutzpreis 2017 vorgestellt, Diesmal in der Kategorie "Tägliches Leben". Wer letztlich als Sieger hervorgeht, das können Sie ab heute mitbestimmen.

Nominiert sind:

01 „Best of the Rest“

0821 20 55 22 - 01 (€ 0,20/Anruf)



02 „Nachhaltig in Graz“

0821 20 55 22 - 02 (€ 0,20/Anruf)



03 „Energiegruppe Hafnerbach“

0821 20 55 22 - 03 (€ 0,20/Anruf)



04 „Essperiment und die Nachwirkungen“

0821 20 55 22 - 04 (€ 0,20/Anruf)