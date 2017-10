30 Jahre lang erfreuten sich Fans an der sympathischen Krimireihe "Ein Fall für Zwei" mit Privatdetektiv Matula und dem gesetzestreuen Strafverteidiger Dr. Markus Lessing als lässiges Ermittlerduo. Claus Theo Gärtner war schon seit Serienbeginn im Jahre 1981 als Matula mit dabei und ließ im Laufe der Jahre immer mehr persönliche Eigenschaften in seine Serienfigur einfließen. Anwalt Dr. Lessing wurde über 100 Folgen lang von Paul Frielinghaus gespielt. Im Oktober 2011 ging der dienstälteste Ermittler des deutschsprachigen Fernsehens schließlich nach der 300. Folge in den Ruhestand. Die Nachfolge trat das frische Ermittlerteam Rechtsanwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) an, das seit dem Jahre 2014 bereits drei Staffeln lang im TV-Einsatz war. Am 14. April 2017 ermittelte Claus Theo Gärtner in der ORF-Premiere "Matula" erstmals in Spielfilmlänge.