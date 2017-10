Universum History Bis ans Ende der Welt – Abenteurer in Hitlers Diensten

Heinrich Harrer, Ladislaus Almásy und Co.: Ihre Expeditionen in den Himalaya und die Sahara sind bis heute Legende. Zuerst benutzten diese Abenteurer und Forscher das NS-Regime für ihre ehrgeizigen Pläne, später wurden sie selbst benutzt: zuerst als propagandistische Botschafter, die das Herrenmenschentum in ferne Kontinente tragen sollten, dann als Soldaten von Sonderkommandos und Spione an entlegenen Kriegsfronten wie Afrika oder Zentralasien.

Auf den Spuren der NS-Abenteurer Zum 75. Jahrestag der Entscheidungsschlacht von El Alamein – dem Wendepunkt im Afrikafeldzug der Nationalsozialisten – begeben sich Sahara-Experte Raoul Schrott und Himalaya-Kenner Bruno Baumann in Tom Matzeks „Universum „History“-Dokumentation „Bis ans Ende der Welt – Abenteurer in Hitlers Diensten“ auf eine Spurensuche, die erstmals zeigt, wie berühmte Abenteurer und Forscher im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen.

Exotische Expeditionen – sie begeisterten in der Zwischenkriegszeit nicht nur eine Bevölkerung, die selbst nicht reisen konnte, sondern auch die ideologischen Vordenker des Nationalsozialismus. So dienten die Berge des Himalaya als idealer Schauplatz, um im Gipfelsturm die Überlegenheit der sogenannten arischen Herrenrasse zu demonstrieren (zumal der Himalaya auch als Ur-Heimat der „Arier“ galt). Die besten heimischen Bergsteiger wie Eiger-Nordwand-Erstbesteiger Heinrich Harrer oder Kaukasus-Pionier Rudolf Schwarzgruber wurden in diese Propagandaschlacht am Berg geschickt.



Wenige Jahre später wurden die alpinistischen Fähigkeiten der Himalaya-Stars im Krieg gebraucht – für den halsbrecherischen Gebirgseinsatz im Kaukasus – die Entlastungsoffensive für Stalingrad. Auch für den Himalaya selbst gab es militärische Pläne. Die Tibeter sollten als Verbündete gewonnen werden, um einen Guerilla-Kampf gegen Britisch-Indien zu führen.

„Operation Salam“ Während aus diesem Plan à la Lawrence von Arabien in Tibet nichts wurde, gelang ein solches Kommandounternehmen in der Sahara umso besser. Die sogenannte „Operation Salam“ gilt als Husarenstück in der Geschichte des deutschen Afrika-Feldzugs. Möglich wurde sie, weil ein Altösterreicher sie durchführte, der in Friedenszeiten zu den besten Kennern der ägyptischen Sahara zählte: Ladislaus Almásy, aus dem Kino als „Der englische Patient“ bekannt, brachte Nazi-Agenten auf entlegenen Routen mitten durch die Wüste an britischen Linien vorbei ins Niltal.



Jahrzehntelang wurde die Geschichte von prominenten Gipfelstürmern und Wüstenfüchsen in NS-Zeit und Weltkrieg diskret verschwiegen. In diesem Film analysiert Tom Matzek ausführlich die enge Verflechtung zwischen Expeditionen, Politik und Krieg.

Dreharbeiten auf drei Kontinenten ORF-Dokumentarist Tom Matzek, Bergsteiger Bruno Baumann, Wüstenfahrer Raoul Schrott sowie die kanadische NS-Expertin Heather Pringle unternahmen für diesen Film selbst Expeditionen an die Originalschauplätze – auf den Spuren der historischen Unternehmungen wurde in der Zentral-Sahara, in den bolivianischen Anden und im Garhwal-Himalaya gedreht. Dabei zeigte sich, dass die Spuren des Krieges auch heute präsent sind: Nach wie vor existieren die Gebäude jenes Internierungslagers, in dem Heinrich Harrer von den Briten von 1939 bis 1944 gefangen gehalten wurde – beschrieben im Bestseller „Sieben Jahre in Tibet“.



Ein besonderer Fund gelang dem ORF-Expeditionsteam in der ägyptischen Sahara auf den Spuren der „Operation Salam“. Mit Hilfe des Fahrtenbuchs von Ladislaus Almásy, von Satellitenfotos und englischen Militärkarten wurde ein geheimes Versorgungsdepot gesucht – und gefunden. Ein Wehrmachtskanister, Autoreifen, Teile einer LKW-Plane und eine Uniformjacke überdauerten jahrzehntelang im Wüstensand als Überreste einer der spektakulärsten Geheimdienstoperation des Zweiten Weltkriegs.