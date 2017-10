ZIB 2

Filzmaier und Stainer-Hämmerle zum Koalitionspoker Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Kurz hat angekündigt sofort mit Sondierungsgesprächen mit allen Parlamentsparteien beginnen zu wollen. Dann wird Kurz entscheiden, mit wem er in vertiefende Koalitionsgespräche gehen wird. Welche Koalitionsvarianten sind am wahrscheinlichsten, wie fix ist Schwarz-Blau? Dazu sind heute in der ZiB2 die Politologen Kathrin Stainer-Hämmerle und Peter Filzmaier zu Gast.

Rajoy kündigt Maßnahmen zur Regierungsübernahme an Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy will morgen Maßnahmen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien verkünden. Er habe dafür die Unterstützung der Oppositionsparteien PSOE und Ciudadano, so Rajoy. Der spanische Senat muss den Maßnahmen zustimmen und will nach eigenen Angaben einen Beschluss frühestens Ende kommender Woche fassen.