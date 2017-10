The Cop - Crime Scene Paris Le Marais

Als die junge Kunsthändlerin Marie-Eve Lambert am "Place des Vosges" gefunden wird, kommt für sie jede Hilfe leider schon zu spät. Die Frau starb durch einen harten Schlag gegen ihren Kopf. Was zunächst wie ein Verbrechen aus Leidenschaft aussieht, entpuppt sich bald als kompliziertes Mordrätsel. Darin spielen eine mysteriöse Botschaft in der Hand der Toten, Nachforschungen über die Résistance und ein wertvoller Chanukka-Leuchter offenbar eine nicht unbeträchtliche Rolle.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)