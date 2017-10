Die Barbara Karlich Show Nur wer Frösche küsst, kann Prinzen finden

hat ihren Mann im Alter von 16 Jahren kennengelernt. "Wir wussten eigentlich gleich, dass wir zusammengehören und die Zukunft miteinander verbringen wollen." Herta ist ihrem Mann zuliebe auf den Bauernhof gezogen, den er von seinen Eltern übernommen hat. Sie ist mittlerweile seit 13 Jahren verheiratet: "Mein Mann war der erste Mann in meinem Leben und wird auch der letzte sein. Ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich in der Zwischenzeit irgendetwas verpasst hätte."

July, 24, Einzelhandelskauffrau für Sportartikel aus Niederösterreich,

hat ihren Partner bereits mit 15 Jahren kennengelernt, ein Paar geworden sind die beiden aber erst neun Jahre später. "Ich wusste eigentlich von Anfang an, dass da etwas Besonderes ist zwischen uns." July hatte in der Zwischenzeit Beziehungen mit anderen Männern: "Ich hatte verschiedene Partner und das war wichtig. Jeder sollte Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren, bevor er sich fix bindet. Nur so kann man etwas über sich selbst lernen."