The Cop - Crime Scene Paris HEUTE MIT DOPPELFOLGE!

Auf einem Autoabstellplatz am "Place Vendôme" legt die Feuerwehr die verkohlte Leiche von Philip Roquin frei. Das Opfer hat in einem der vielen Juwelierläden am Platz als Buchhalter gearbeitet. Die letzten Stunden seines Lebens scheint Roquin aber in der Gewalt von Entführern zugebracht zu haben. Beim Verhör gibt seine geschockte Frau an, dass für seine Freilassung Lösegeld gefordert worden sei. Jos Ermittlungen führen ihn geradewegs in ein Gefängnis, in dem eine Frau namens Lisette einsitzt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)