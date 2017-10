Am Schauplatz Zuhause ist ├╝berall

Nina Horowitz hat in ihrer Reportage an ganz speziellen Orten nachgefragt. Am größten Campingplatz Europas bei Venedig, wo das Dolce Vita angeblich zu Haus ist. Und dann doch ein strenges Reglement gilt. Oder auf einem idyllischen Campingplatz in Kärnten, wo es nur eine Regel gibt: FKK ist Pflicht! Sonst kann man hier gleich wieder den Retourgang einlegen.

Kaum ist er angekommen, lässt er auch schon die Hüllen fallen. Martin Faller ist Dauercamper am FKK-Campingplatz „Rutar Lido“ in Kärnten. Selbst die Verschalung seines Wohnwagens macht er nackt: „Das ist ein ganz eigenes Gefühl“, findet er. „Wenn ich in der Natur steh, nackt mit dem Bohrer arbeite und die Vogerln schauen mir zu, dann bin ich glücklich.“

Monika Schaupensteiner fühlt sich am Naturisten - Campingplatz so pudelwohl wie daheim. Und wenn sie mit einer Freundin in der Sauna über's Nacktsein, das eigene Körpergefühl und die viel zu große Scham in der heutigen Gesellschaft plaudern, wird's dann sogar philosophisch.

Egal, ob mit rostigem Wohnwagen oder im Protzer-Luxusmobil: Camping boomt. Im ersten Halbjahr 2017 gab es in Österreich schon 1,8 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr. Aber wieso sind viele ÖsterreicherInnen - Wohnmobil dicht gedrängt an Wohnmobil - so zufrieden? Gründe dafür gibt es so viele wie Dekoideen im Wohnmobil. Es gibt am Campingplatz immer was zu sehen. Und: Man ist - auch als Alleinreisender - nie einsam.

Einen Traumurlaub versprechen sich viele am größten Campingplatz Europas „Marina di Venezia“. Doch wie das Leben so spielt: Wenn man wegen Überfüllung am Parkplatz vor dem Mega-Areal campieren muß, ist das Dolce Vita nicht mehr ganz so süß. Schon drinnen gefällt dem Dauercamper Herrn Hermann, dass hier so ein strenges Reglement gilt. Von 13 bis 15 Uhr ist Schwimmen im Pool verboten, externe Besucher dürfen nur eine Stunde lang im Areal bleiben und Fernsehen ist nach 23.30 Uhr nicht gestattet.