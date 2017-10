STÖCKL. Barbara Stöckl im Gespräch mit:

- Robert Menasse, Schriftsteller & Deutscher Buchpreisträger 2017

- Tassilo Wallentin, Rechtsanwalt & Kolumnist

- Birgit Denk, Sängerin & Moderatorin

- Magdalena Messner, Leiterin der „Messner Mountain Museen“

Robert Menasse, der sich in seiner Laufbahn intensiv mit der Geschichte und Politik der Zweiten Republik beschäftigt hat, veröffentlichte nun den Europa-Roman „Die Hauptstadt“ und wurde dafür mit dem Deutschen Buchpreis 2017 ausgezeichnet. Zur Recherche verbrachte er mehrere Jahre selbst in Brüssel und bekam tiefe Einblicke in die Institutionen der Europäischen Union.

Rechtsanwalt Tassilo Wallentin äußert sich in seinen Kommentaren in der „Kronen Zeitung“ oftmals EU-kritisch. „Offen gesagt“ lautet der Titel seiner Kolumnen, die mitunter polarisieren und jetzt auch gesammelt im Band „Die Verantwortung“ erschienen sind. Ruft nun die Politik? Bereits vor der Nationalratswahl wurde er medial als möglicher Justizminister gehandelt.

Im Zeichen der Zusammenarbeit, der europäischen Gemeinschaft und der verbindenden Sprache Musik hat Birgit Denk in Schweden ihr neues Album „tänker“ produziert. Die Sängerin und Texterin, die für ihre Austropop-Lieder in Wiener Mundart und als Moderatorin des ORF-III-Talks „Denk mit Kultur“ bekannt ist, arbeitete als diplomierte Sozialpädagogin lange in der Behindertenbetreuung, bevor sie sich ganz der Musik verschrieben hat.