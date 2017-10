konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Osteoporose ist eine der häufigsten Ursachen für Pflegebedürftigkeit. Ihre Kosten in Österreich betragen laut EU-Bericht 864 Millionen EUR pro Jahr. Davon werden 67,5 % im ersten Jahr nach einer Fragilitätsfraktur, aber nur 3,8 % für die Prävention aufgewendet. "Die Krankenkasse nimmt lieber die stationäre Versorgung von Hüftfrakturen, Behinderung und Pflegebedarf von Patientinnen in Kauf, statt effiziente Frakturprävention zu betreiben" kritisiert jetzt ein Wiener Arzt. Ob mit der richtigen Vorsorge viel Geld und noch mehr menschliches Leid verhindert werden könnte, diskutiert der Osteologe mit einem Vertreter der Wiener Gebietskrankenkasse im „konkret“-Studio.

Klimaschutzpreis 2017

Wer auf regionales Essen setzt, stärkt heimische Produzenten und kann auch in unterschiedlichster Form etwas für den Klimaschutz tun. Und ganz nebenbei „schmeckt“ Regionalität auch. All das hat die Familie Groß in einem beinharten Selbstversuch erlebt; als Teilnehmer beim Essperiment, das bei uns in der Sendung "konkret" bis zum heurigen Juni gelaufen ist. Und weil es so gut gelaufen ist, macht die steirische Familie bis heute weiter - freiwillig - und versucht auch, möglichst viele andere davon zu überzeugen. Ernst Schwarz berichtet.