Die Rosenheim-Cops Ausgebacken

Gerade noch hat Bäckereibesitzer Franz Nussreiner seine Ehefrau als vermisst gemeldet, da findet Bäckergeselle Jens Breuer selbige erschlagen im Verkaufsraum auf. Filialleiterin Barbara Hirsch gilt als dringend tatverdächtig, da sie am Tag zuvor noch einen heftigen Streit mit dem Opfer hatte.

Inhalt

Bäckereibesitzer Franz Nussreiner erscheint in großer Sorge auf dem Präsidium. Seine um dreißig Jahre jüngere Frau ist spurlos verschwunden. Seit gestern hat er nichts mehr von ihr gehört. Da keinerlei Anzeichen für eine akute Gefährdung der Vermissten bestehen, wimmelt Polizeiobermeister Michael Mohr den verzweifelten Mann unverrichteter Dinge wieder ab. Umso bestürzter sind er und Frau Stockl, als kurz darauf in der Bäckerei die Leiche der jungen Frau gefunden wird. Jemand hat sie hinterrücks erschlagen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER<

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Michael Gampe (Franz Nussreiner)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

REGIE

Jörg Schneider