Seitenblicke

Im Raiffeisen Forum in Wien fand das traditionelle Kinderkonzert der CONCORDIA - für deren Sozialprojekte in Rumänien, Moldawien und Bulgarien - statt. Im Vordergrund stand das gemeinsame Singen und der Spaß an der Sache.

*Lesung von Johannes Wesemann & Peter Matic ...

... in der Eden-Bar. Was an diesem Abend und in dieser Nacht aber Gesprächsthema war: Die legendäre Eden ist in Turbulenzen, ob und wie es weitergeht (es geht weiter!) verrraten wir!