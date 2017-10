ZIB

Kampf um Unabhängigkeit in Katalonien – dazu eine Liveschaltung nach Madrid / Kurz bei EU-Gipfel in Brüssel / Wahlkarten werden heute ausgezählt / Sozialpartner-Forderungen an Schwarz/Blau / Strolz und Griss bei Van der Bellen / Strafe für Mensdorff-Pouilly reduziert / ETF werden an Börse gehandelt / Forderungen der Behindertenorganisationen / Neues Museum in Salzburg