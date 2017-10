kreuz und quer Die Kinder des Holocaust

Sechs Augenzeugen berichten, wie sie die Gräuel des Nazi-Terrors überlebten. Der britische Regisseur Zane Whittingham hat die Schicksale von Ruth, Martin, Trude, Heinz, Arek and Suzanne filmisch durch animierte Zeichnungen aufbereitet. In zahlreichen Interviews, ergänzt durch die Animationsfilme, erzählen die Zeitzeugen von ihrer Flucht als Kinder oder Jugendliche nach Großbritannien, wie sie dort heimisch wurden und was diese traumatischen Erlebnisse für ihren weiteren Lebenslauf bedeuteten.