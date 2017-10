Das Leben des New Yorker Werbeprofi Brandon ( Michael Fassbender - ab 19.10. in der Jo-Nesbø-Verfilmung "Schneemann" zu sehen) wird von seiner Sexsucht beherrscht. Als seine psychisch labile Schwester Sissy ( Carey Mulligan ) bei ihm auftaucht, gerät seine Welt ins Schwanken. Einfühlsam und verstörend zugleich von Steve McQueen ('12 Years a Slave') inszeniert. Golden-Globe-Nominierung für Michael Fassbender!

Inhalt

Der New Yorker Mitdreißiger Brandon (Michael Fassbender, 2016 oscar-nominiert als bester Hauptdarsteller für 'Steve Jobs') arbeitet in der Werbebranche. Von seiner Sexsucht getrieben, ist er auf der Jagd von einem erotischen Abenteuer zum nächsten. Da quartiert sich seine jüngere, emotional labile Schwester Sissy (Carey Mulligan) für einige Tage bei ihm ein, um als Sängerin in einem Nachtclub aufzutreten. Durch ihre Anwesenheit und die Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit wird ihr Besuch zur Zerreißprobe. Während Brandon seine Beziehung zu seiner Kollegin Marianne zu vertiefen versucht, erfährt Brandon, dass Sissy mit seinem befreundeten Chef David eine Affäre am Laufen hat, und rastet aus.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)