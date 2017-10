Luxus und mehr

Manfred Baumann

Der Wiener Fotograf hatte schon Hollywoodstars wie Charlize Theron und Sylvester Stallone vor der Linse, in Österreich waren es u.a. Nina Proll und Roland Düringer. Für ihn ist Luxus, nicht an einen Ort gebunden zu sein, sondern herum reisen zu können und zu fotografieren - seien es Menschen, Tiere oder spektakuläre Landschaften. Als überzeugter Vegetarier ist er als Botschafter für Jane Goodall und ihre Schimpansen im Einsatz, er unterstützt auch Umwelt- und Sozialprojekte und will mit seinen Fotografien einen Blick in die Seele der Menschen erhaschen, für ihn "ein Luxus damit in andere Welt eintauchen zu können".