Die Barbara Karlich Show Meine Pension habe ich mir anders vorgestellt

Nach lebenslanger Arbeitszeit freuen sich die meisten Menschen auf ihre wohlverdiente Pension, erhoffen sich Wertschätzung und ein sorgenloses Auskommen, um sich all das gönnen zu können, was sie schon immer vorhatten. Die Realität sieht leider manchmal ganz anders aus.

ist ein überaus rüstiger Mann. Mit fast 60 Jahren hat er noch die Tennis- und Skilehrerprüfung gemacht und mit fast 90 ist er noch einen Riesentorlauf in Mariazell gefahren. "Meine Pension habe ich mir genauso vorgestellt, denn ich war immer körperlich sehr aktiv und bin es in der Pension ebenso." Traurig stimmt ihn immer noch, dass seine erste Frau leider viel zu jung ein Pflegefall wurde. "Wir hatten viele Pläne für die Pension, wollten reisen, wandern, einfach das Leben genießen und konnten das nicht mehr tun," schildert er. Nach ihrem Tod hat Alfred seine zweite Frau kennengelernt. "Sie ist 21 Jahre jünger als ich und mit ihr genieße ich jetzt schon seit 33 Jahren meine Pension, so, wie ich mir das immer vorgestellt habe."

Eva-Maria, 70, Finanzbuchhalterin in Pension aus Wien,

fing schon mit 59 Jahren an, sich Gedanken über ihren Ruhestand zu machen. "Ich dache, da werde ich viel Zeit haben um Sprachen zu lernen und zu reisen", erzählt sie. "Französisch wollte ich ja schon immer lernen." Doch in der Pension kam alles anders. "Jetzt mit 70 Jahren habe ich noch immer keinen Französisch-Kurs besucht", erzählt sie, "und auch die Reisen halten sich in Grenzen. Mein Herz macht mir zu schaffen, so gehen sich maximal immer nur ein paar Tage aus. Und natürlich ist man in der Pension eingeschränkt, wenn man ohne Partner verreist, ist alles noch teurer", klagt sie.