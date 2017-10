Seitenblicke

*Flohmarkt in Baden bei Wien / *Premiere von "Die Räuber" / *Lugner feiert seinen 85. Geburtstag

Hektik zu früher Stunde letztes Wochenende in Baden. Das Künstlerheim öffnet seine Pforten zum alljährlichen Flohmarkt. Am Ende des Tages freuten sich dann alle. Entweder über was neues Altes oder über die notwendige Finanzspritze fürs Künstlerheim.