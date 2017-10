Die Barbara Karlich Show Hast du Geld, hast du alles

Ljuba, 76, Hotelmanagerin aus der Schweiz,

zählt seit Jahrzehnten zu den schillerndsten Figuren der Schweizer Society. "Ich kann mir alles leisten, was ich will", erzählt sie freimütig und meint: "Wer Geld hat, hat es definitiv leichter im Leben." Die Hotelerbin kennt aber auch die Schattenseiten des Reichtums. "Man muss zwischen echten und falschen Freunden unterscheiden lernen." Sie weiß auch, was es bedeutet, arm zu sein. "Ich bin in der Sowjetunion in der Kriegszeit aufgewachsen. Es war die Armut, die mich stark gemacht hat."