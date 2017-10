konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Bankomatgebühren

In anderen europäischen Ländern ist es durchaus üblich, dass Banken ihren Kunden für jede Behebung an fremden Bankomaten eine Gebühr verrechnen. Ab Jänner sollen Bankomatgebühren in Österreich stark eingeschränkt werden. Heimische Banken sollen sogar die Gebühren von Drittanbietern übernehmen müssen. Julia Korponay-Pfeifer mit den Details.