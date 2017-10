Sturm der Liebe Teil 2789

Ella und Rebecca haben einen Wettkampf um ihre Agentur ausgerufen. Wer das bessere Konzept für ihren nächsten Auftrag präsentiert, wird Alleineigentümerin. Es verletzt Rebecca sehr, als sich Ella die Vereinbarung schriftlich absichern lassen will. Während William seine gekränkte Freundin mit einem Ausflug aufheitert, stürzt sich Ella voller Elan mit Tina in die Arbeit. Derweil hofft Viktor, seinen Vater von einem dubiosen Geschäftspartner zu überzeugen, mit dem er angeblich zusammen ein Gestüt leiten will.