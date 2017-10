kreuz und quer Unbeugsam - Drei Christen in Zeiten der Krise

Vor drei Jahren wurde die heute 87-jährige US-Ordensfrau Megan Rice zu knapp drei Jahren Haft verurteilt. Gemeinsam mit zwei Friedensaktivisten ist sie 2012 in die staatliche Urananreicherungsanlage Y-12 in Oak Ridge eingedrungen, um mit pazifistischen Parolen, die sie auf ein Uran-Lager gesprüht hatten, gegen Atomenergie und die Herstellung von Atomwaffen zu demonstrieren. Für den Glauben einzustehen hat oft auch Konsequenzen. Gerade in konfliktbeladenen Zeiten kann er sogar lebensgefährlich werden. Die Doku portraitiert drei Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Was sie miteinander verbindet: der Glaube ist für sie nicht bloß eine spirituelle Angelegenheit, sondern eine konkrete Handlungsanleitung fürs Leben. Für ihr, aus der christlichen Überzeugung resultierendes Engagement, nehmen sie Gefahr und Einschränkung in Kauf und ernten selbst oft in den eigenen Reihen Widerspruch.

Ein Film von Peter Kullmann und Magdalena Maier