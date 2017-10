Thema

Tod im Wachdienst – Unfall oder Mord?

Nach dem Tod eines Rekruten Anfang August in Horn wird das Bundesheer von einem weiteren Todesfall erschüttert: Während des Wachdienstes in einer Wiener Kaserne erschießt der Rekrut Ali Ü. seinen Kameraden Ismail M.. War es ein Unfall oder Mord? „Ich weiß nicht, was ich glauben soll“, sagt Ismails Schwager Dehan Kaplan, „ich weiß nur, dass Ismail nie mehr zurückkommt.“