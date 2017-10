Die Barbara Karlich Show Wären wir nicht verheiratet, hätten wir uns schon getrennt

Kann das Eheversprechen – egal, ob als Sakrament in der Kirche oder staatlich offiziell vor dem Standesbeamten abgelegt – dazu beitragen, dass grundlegende Schwierigkeiten in einer Partnerschaft überwunden werden können? Ist es überhaupt sinnvoll eine Lebensgemeinschaft aufrecht zu erhalten, der die liebevolle Basis abhanden gekommen ist?

Sissy, 72, Besitzerin einer Modeboutique und Rolf, 75, Immobilienmakler aus Ungarn,

sind seit 23 Jahren glücklich verheiratet. Beide sind schon geübt in Sachen Ehe. Für Sissy ist es der dritte Versuch und für Rolf der Zweite. Die fesche Österreicherin stellt fest: "Ich habe in meinem Mann den besten Freund gefunden - auch wenn es heute keine Schmetterlinge im Bauch mehr gibt." Für Sissy gab es aber auch einen Zeitpunkt, an dem sie sich von Rolf getrennt hätte, wären sie nicht verheiratet gewesen. Rolf sieht das ein wenig anders. "Vielleicht deshalb, weil ich nicht immer der bravste Ehemann von allen war", gibt er zu. Scheiden wollen sie sich beide sicher nicht mehr lassen. "Das würde zu viel kaputt machen."