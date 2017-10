konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Klimaschutzpreis 2017

In Österreich landet – so schätzen Fachleute – Jahr für Jahr fast eine Million Tonnen Lebensmittel auf dem Müll; in Haushalten, Gastronomie und Handel oder bereits direkt beim Produzenten. Und ein Gutteil davon wäre noch genießbar. Tatsachen, die die gebürtige Salzburgerin Elke Oberhauser nachdenklich gemacht haben. So entstand ihr Verein „Best of the Rest“, der Lebensmittel „rettet“ und ihnen auf vielfache und schmackhafte Weise ein „zweites Leben“ gibt. Ernst Schwarz mit unserem ersten nominierten Projekt für den österreichischen Klimaschutzpreis in der Kategorie „Tägliches Leben“.