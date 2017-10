Bürgeranwalt

Im Juli 2015 fegte ein Hagelsturm mit Orkanböen durch das Kärntner Gailtal und richtete große Schäden an. Unter den Geschädigten ist auch Familie K. in Nötsch, Schaden: 90.000 Euro. Doch das Land Kärnten verweigert eine Beihilfe, das Haus sei nicht versichert gewesen, argumentiert man. Familie K. bestätigt das, allerdings sei sie bei allen Versicherung abgewiesen worden. Der Grund: Das Haus und auch Nachbarhäuser stünden im Überschwemmungsgebiet. Darf das Land die Hilfe vorenthalten?

TEURE HOCHZEIT Nachgefragt

Ein Brautpaar in Parndorf im Burgenland musste kurz vor der Hochzeit am Standesamt eine Extragebühr bezahlen.



250 Euro hat die Gemeinde dafür verlangt, dass der Standesbeamte von seinem "Amtsraum" über den Gang in den Trauungssaal marschiert ist und dort die Trauung durchgeführt hat. Wir haben darüber im Februar berichtet. Was hat sich seither getan?