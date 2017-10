Europastudio Achse Berlin-Paris als Turbo für die EU?

Seit den Wahlen in Frankreich und zuletzt in Deutschland wird die demonstrativ freundliche, vertrauensvolle Beziehung zwischen Präsident Macron und Kanzlerin Merkel als Zeichen der Hoffnung für die Europäische Union betrachtet. Zugleich gibt es aber auch viele Fragezeichen, was die Zukunft der EU betrifft. Merkel ist mit einer schwierigen Regierungsbildung ausgelastet, Macrons Spielraum wird durch die Verschärfung der sozialen Spannungen im Land eingeengt. Und die EU ist gefordert, einen Beitrag zur Entschärfung der Situation auf der iberischen Halbinsel zu leisten, wo die Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen eine schwere politische Krise hervorgerufen haben.

Über diese und andere aktuelle Fragen der europäischen Integration diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai:



Joëlle Stolz

Publizistin und Autorin, Paris



René Höltschi

EU-Korrespondent „Neue Zürcher Zeitung“, Brüssel



Daniel Brössler

EU-Korrespondent „Süddeutsche Zeitung“, Brüssel



Stephan Lehne

Experte für europäische Politik, Carnegie-Europe, Brüssel







