Nach den international erfolgreichen Eigenmarken Songbook – Klassisches Lied trifft Videoclip (2015) und New Shakespeare Songbook (2016), setzt der ORF seine völkerverbindenden Kulturinitiativen auch 2017 mit einem neuen Projekt fort: das New European Songbook wurde federführend vom ORF erarbeitet und in Kooperation mit der BBC und zahlreichen europäischen Partnern ganz im Zeichen der Integration und des kulturellen Austauschs entwickelt.