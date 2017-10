Heimat Fremde Heimat Spezial Gastfreundschaft

Termine lösen sich in Luft auf und die Gastgeber sind nur bestrebt, ihre Zeit und ihr Hab und Gut mit ihrem Gast zu teilen. In unseren Breitengraden hat die Gastfreundschaft klare Grenzen. Nicht selten wird ein Gast sogar als Belastung empfunden, vor allem, wenn er als Flüchtling mit nichts als seinem Leben bei uns ankommt. In einer „Heimat Fremde Heimat“-Spezialsendung erzählen Menschen mit Migrationshintergrund von der Gastfreundschaft in ihren Herkunftsländern.