Rosamunde Pilcher: Über den Wolken

Diana ist vor kurzem zu ihrem Großvater zurückgezogen. Sie ist seine einzige Verwandte seit dem Tod ihrer Eltern und arbeitet als Pilotin in der ortsansässigen Flugschule. Dianas Glück scheint perfekt, als sie sich in den Piloten George verliebt - sehr zum Ärger von Großvater Newthumberland. Der alte Aristokrat würde Diana lieber standesgemäß verheiratet wissen. Als sich George in einer zweideutigen Situation erwischen lässt, scheint sich tatsächlich alles ganz im Sinn des alten Lords zu entwickeln.



Koproduktion ZDF/ORF