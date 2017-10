"Der Blunzenkönig", ein alt eingesessener Fleischermeister in ländlichem Idyll, sieht alt bewährte Traditionen und die von ihm vorgesehene Zukunft seines Sohnes Franzl je in Gefahr, als Charlotte, die Vegetarierin aus der Stadt, in Franzls Leben tritt.



Werte werden auf den Kopf gestellt, es wird gestritten und wieder zusammengerauft - denn schließlich "wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit"!



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Hauptdarsteller Karl Merkatz (Blunzenkönig Senior)

Simon Schwarz (Franzl)

Inge Maux (Rösli)

Jaschka Lämmert (Charlotte)

Justus Neumann (Große Karl)

Drehbuch Christoph Frühwirth

Wolfgang Liemberger (Koautor)

Birgit Stauber (Koautor)

Karl Merkatz (Koautor)

Regie Leopold Bauer