Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden Themen:



*) Die Figurentheatertradition beim slowenischen Kulturverband in Klagenfurt wird fortgeführt. Die neu gegründete Gruppe - "Mladi Celovcani - Die jungen Klagenfurter", begeisterten mit einem Stück vom neugierigen Elefanten



*) Im Steirischen Landesstudio des ORF wurde die neueste Filmproduktion der Sendereihe Universum History, bei der es um die Geschichte des Grenzraumes zwischen der Steiermark und Slowenien geht, vorgestellt.



*) Gleich zum Meisterschaftsauftakt in der österreichischen Volleyball-Liga AVL kommt es zum Kärntner Derby zwischen Aich/Dob und den Wörthersee Löwen aus Klagenfurt



*) Ein Ort der Erinnerung und des Lernens: 15-Jahre volkskundliche Schausammlung im bäuerlichen Museum des slowenischen Kulturvereines Drabosnjak in Köstenberg/ Kostanje. Gleichzeitig wurde der Museumskatalog vorgestellt und die zweite Station des slowenischen Schriftstellerweges in Kärnten eröffnet.



Moderation: Alexander Tolmaier

Redaktion: Marijan Velik