Der heimatlose palästinensische Pianist wuchs in einem Camp in Syrien auf und spendete der Bevölkerung durch seine Musik Trost und Hoffnung - bis er, bedroht durch den IS -, zum Schweigen gebracht wurde und flüchten musste. Aeham Ahmad vertraute sich zunächst Schleppern an, nahm dann den Balkan-Fußweg auf sich, um schließlich in Deutschland anzukommen.