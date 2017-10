Sieben Länder - eine Idee: Die vom ORF ins Leben gerufene Kulturinitiative "New European Songbook" in Kooperation mit der EBU und der BBC steht ganz im Zeichen der Integration und des kulturellen Austausches.



Die teilnehmenden Sendeanstalten aus Frankreich, Deutschland, England, Schottland, Portugal, der Schweiz und Österreich machten sich auf und brachten nationale Musikgrößen des jeweiligen Landes mit Musikerinnen und Musikern mit Migrationshintergrund zusammen, um gemeinsam einen Song zu erarbeiten.



Zu den neu entstandenen Songs wurden Video-Clips produziert, die einmal mehr Zeugnis von der Vielfalt Europas geben.



Die sieben Neuinterpretationen von Klassik, über Jazz wie World bis hin zu Pop sind als musikalisch-filmisches Gesamtkunstwerk in der Dokumentation "New European Songbook" vereint worden und sind ein Beweis für die einzigartige Mannigfaltigkeit Europas.



Für den österreichischen Beitrag konnten die syrische Band Basalt und die österreichische Songcontest-Siegerin Conchita gewonnen werden. Für die filmische Realisierung des Musikclips zeichnet Luzi Katamay verantwortlich.

Regie Madlene Feyrer

Stephanie Holzschuster