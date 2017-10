Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Abgrund

Spanien steckt in seiner schwersten innenpolitischen Krise seit dem Ende der Franco-Diktatur vor 40 Jahren. Das Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen und der Einsatz der spanischen Polizei dagegen haben das Land an den Rand des Abgrunds geführt. Wie kann der Konflikt gelöst werden und wie kann verhindert werden, dass das Beispiel Kataloniens zum Vorbild für sezessionistische Bewegungen in anderen Ländern Europas wird? Fragen, die nicht nur betroffene Regierungen sondern auch die Europäische Union intensiv beschäftigten. Ein Bericht von Tim Cupal.



Im Studio ist der Historiker und langjährige ORF-Korrespondent Raimund Löw