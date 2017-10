Wege zum Glück Kapitel 428

Mit einer selbstlosen Geste schafft Hagen das schier Unglaubliche: Er entlarvt Annabelle als Lügnerin und erreicht, dass Richard und Viktoria sich wieder versöhnen. Spontan wird eine kleine Familienfeier arrangiert, um das Ereignis zu feiern. Allein Max lässt auf sich warten: Er muss sich um Nina kümmern. Heimlich hat er sie in seine Gewalt gebracht und hält Nina in einer abgeschiedenen Waldhütte gefangen. Ihre Freilassung knüpft er an eine schwer annehmbare Bedingung.



Koproduktion ZDF/ORF