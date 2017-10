Thema Spezial Ungelöst – mysteriöse Kriminalfälle

Nur fünf Prozent der Morde in Österreich sind ungeklärt, manche seit Jahrzehnten. Das Team von „Thema Spezial“ schaut in die Cold-Case-Akte der österreichischen Kriminalgeschichte und begibt sich in vier Ausgaben jeweils am Freitag auf die Spuren mysteriöser Kriminalfälle. Die vierte Sendung beschäftigt sich mit ungelösten Mordfällen, die vor Jahrzehnten für Schlagzeilen gesorgt haben und bis heute ungelöst sind.