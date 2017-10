Die Barbara Karlich Show Verunsichert: Mein Partner will mich nicht jeden Tag sehen

Manche Menschen sind am glücklichsten, wenn sie ihren Partner ständig in ihrer Nähe haben. Andere sind überzeugt davon, dass eine Beziehung besser klappt, wenn man sich immer wieder darauf freuen kann sich zu treffen, den Alltag jedoch getrennt bestreitet. Schwierig kann es werden, wenn erstere sich in zweitere verlieben.

Regina, 44, Hypnosetrainerin und Ben, 37, Kellner aus Niederösterreich, sind zwar verheiratet, leben jedoch seit eineinhalb Jahren in getrennten Wohnungen. Reginas Begründung lautet: "Ich muss meinen Mann nicht jeden Tag sehen. Drei- bis viermal pro Woche ist perfekt, denn so bleibt auch die Beziehung spannender und heißer." Ben hatte gegen diese Lösung anfangs Bedenken, gibt er zu: "Ich war eigentlich dagegen auszuziehen, weil ich Angst hatte, dann allein zu sein. Aber ich habe Reginas Wunsch akzeptiert, weil ich nicht wollte, dass sie von mir genervt ist. Ich war damals ein Pascha. Aber ich habe mich geändert und in einem Monat werden wir wieder zusammenziehen."