In einer Winternacht des Jahres 1916 fallen in einem Hinterhof des Jussupow-Palastes in St. Petersburg drei Schüsse. Sie gelten Grigorij Rasputin – dem mysteriösen Wunderheiler, der vom russischen Zarenpaar hochverehrt, von seinen Feinden aber als gottloser Betrüger verteufelt wird. Er selbst hat vorausgesagt, dass seinem Tod der Zusammenbruch des Zarenreiches folgen werde – und tatsächlich währt die Herrschaft von Zar Nikolaus II. nach Rasputins Ermordung nur noch wenige Monate.

Mythos Rasputin

Rasputin ist ein einfacher Bauer aus dem westsibirischen Tiefland, der eines Tages den Ruf Gottes vernimmt und sich auf die Suche nach dem wahren Glauben macht. Nach Jahren der Wanderschaft über die endlosen Weiten des Landes gelangt er an sein Ziel: den russischen Zarenhof in St. Petersburg. Er findet einen Zugang zu Zarin Alexandra: Er könne ihren einzigen Sohn, den Thronfolger, von einem Leiden heilen, heißt es. Die Hoffnung Alexandras ermöglicht es Rasputin, in den innersten Zirkel der Macht vorzudringen – eine Macht, die am Vorabend der Russischen Revolution ihre letzten Atemzüge tut.





Bei den gelangweilten Frauen der russischen Oberschicht gilt Rasputin als geheimnisumwitterter Messias mit unwiderstehlichem Charisma und unerklärlichen Fähigkeiten. Aber die Anwesenheit des Außenseiters am kaiserlichen Hof und der große Einfluss, den er auf das Zarenpaar ausübt, verstören die einflussreichen Männer des Reiches. Sie dichten ihm Exzesse, Verrat und ein Verhältnis mit der Zarin an. Der Hass auf den einfachen Bauern, der die Klaviatur der Macht bestens beherrscht, gipfelt schließlich in einen hinterlistigen Mord, der den Mythos Rasputin endgültig besiegelt.