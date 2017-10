Eco ECO

Medienstandort Österreich: mehr Werbegeld soll im Land bleiben

Erstmals mehr als fünf Milliarden Euro haben die Werbekunden in Österreich im Vorjahr ausgegeben. Vor allem die Onlinewerbung boomt und hat zuletzt um satte zehn Prozent zugelegt. Doch die heimischen Medien sind trotzdem nicht in Jubelstimmung. In der Branche blickt man besorgt in die Zukunft. Denn rund die Hälfte der Werbegelder geht ins Ausland - an die großen US-amerikanischen Digitalkonzerne Google, Facebook und Amazon. Nun wollen Österreichs Zeitschriftenverlage, Onlineportale, TV-Sender und Radiostationen gemeinsam vorgehen und über angepasste Wettbewerbsbedingungen erreichen, dass mehr vom Werbevolumen im Land bleibt. Bericht: Hans Hrabal